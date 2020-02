Banda ultralarga in Piemonte: da Chiusa Pesio l'invito ad accelerare

“Da tempo Anci e Uncem, in particolare, si sono fatti portavoce dei centri montani e delle zone marginali. Purtroppo, con la sola eccezione di Carrù, sono 41 i Comuni della Granda in cui, come a Chiusa di Pesio, i lavori per la posa della fibra ottica sono in fase di esecuzione, ma non sono ancora terminati. Siamo in digital divide: con una connessione lenta è impossibile per un’azienda che cerca di resistere in valle, innovare processi o digitalizzarli e va a discapito dell’intera comunità. Ci auguriamo davvero che il 2020 possa essere l’anno della svolta e, come Comune, siamo attivi fin dall’inizio del nostro mandato per cercare di accelerare i tempi. Quest’autunno abbiamo incontrato OpenFiber, società compartecipata di Enel e Cassa depositi e prestiti, che per vent’anni gestirà le infrastrutture: stando al crono programma illustratoci nel corso dell’incontro, il completamento delle opere edili era previsto per questa primavera”.