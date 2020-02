Superiori braidesi sulle tracce della memoria: oltre cento studenti in partenza per Auschwitz

Sono oltre 100 (107 per la precisione, oltre il doppio rispetto allo scorso anno, quando erano 47) gli studenti degli istituti superiori braidesi che da giovedì 13 a mercoledì 19 febbraio 2020 vivranno in prima persona l’intensa esperienza di "Promemoria Auschwitz", ripercorrendo la storia attraverso il viaggio in treno verso la Polonia e la visita all’ex lager di Auschwitz-Birkenau, dove hanno perso la vita oltre un milione di persone, e alla città di Cracovia, al suo storico quartiere ebraico “Kazimierz”, all’ex ghetto nazista della città e alla fabbrica di Oskar Schindler.



L’iniziativa - organizzata dall’associazione Deina di Torino in collaborazione e con il contributo del Comune di Bra e il supporto della Scuola di Pace e dagli istituti superiori cittadini - rappresenta un progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la promozione del coinvolgimento diretto. Tutor, insegnanti e guide specializzate accompagneranno i ragazzi attraverso una riflessione profonda della storia e delle memorie europee del Novecento, “per sviluppare un’analisi critica del nostro passato che conduca a uno sguardo consapevole anche sul presente”, come spiega l’associazione Deina.



Nei mesi scorsi i giovani partecipanti (46 provenienti dal Liceo “Giolitti-Gandino”, 35 dall’Istituto “Ernesto Guala” e 26 dal “Velso Mucci”) sono stati coinvolti in un percorso di approfondimento dei fatti storici relativi alla Seconda Guerra Mondiale e alla Shoah, attraverso attività didattico-educative specifiche. Al ritorno dal viaggio, seguiranno momenti di restituzione pubblica dell’esperienza, organizzati dai partecipanti.