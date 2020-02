Fossano: Gabriella Piumatti presenta “Diario di un viaggio del Cuore”

Venerdì 7.02.2020, alle ore 21 in collaborazione con la Libreria Le Nuvole di Fossano, presso l'Hostello Federico Sacco di via Cavour, 33, a Fossano, Gabriella Piumatti incontrerà i lettori in una serata di presentazione del suo libro Diario di un Viaggio del Cuore. L'autrice sarà disponibile per firmare le copie e proporrà ai presenti qualche lavoro su di sé, per far meglio comprendere il Viaggio del Cuore.

Gabriella Piumatti è un’assistente sanitaria, infermiera professionale e Professionista Journey Accreditato. Crede nella cura del corpo con terapie mediche e olistiche, affiancata dalla cura dello Spirito, attraverso la meditazione e la preghiera.

In questi anni ha imparato a “viaggiare” nella consapevolezza delle emozioni, attraverso la "via del cuore", il Viaggio nell’Anima - metodo The Journey®. Lasciandosi ispirare dal Maestro Gesù, da Osho e da molti altri insegnanti spirituali, che le hanno permesso di ricontattare la parte più profonda di sé.