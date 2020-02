Giorno del Ricordo: al cinema "I Portici" di Fossano si proietta il documentario "La città vuota. Pola 1947"

Il Cinema Teatro I Portici in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Fossano organizza lunedì 10 febbraio alle ore 20 la proiezione gratuita del documentario "La città vuota. Pola 1947. Il suo esodo e la sua storia"

Tra il dicembre 1946 e il marzo 1947, circa 28.000 dei 32.000 abitanti di Pola abbandonano la città dirigendosi lungo le sponde italiane del Mare Adriatico. A trascinarli via dalle loro case la notizia dell’imminente firma del Trattato di Pace di Parigi che, oltre a Pola, avrebbe assegnato alla Jugoslavia di Tito anche Fiume, Zara e quasi tutta la restante parte dell’Istria. Un flusso imponente che costituisce uno dei momenti più rappresentativi, anche sul piano simbolico, dell’esodo giuliano‐dalmata. Attingendo dal prezioso patrimonio dei cinegiornali dell’Istituto Luce, intrecciato con documenti d’archivio, immagini e contributi letterari, il documentario ripercorre, a settant’anni da quegli eventi, le vicende dell’esodo da Pola e quelle legate all’arrivo, all’accoglienza e alla difficile integrazione dei suoi esuli sul territorio italiano, inserendole nella cornice degli spostamenti forzati di popolazione che disegnano il frastagliato scenario dell’Europa post‐bellica. Il documentario è stato predisposto per il mondo scuola a cui viene in particolare affidato il compito di diffondere la conoscenza dell’esodo giuliano dalmata.

Soggetto testi e ricerche: Enrico Miletto. Regia e montaggio: Giulia Musso. Coordinamento: Riccardo Marchis. ISTORETO 2017

