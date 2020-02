Giovani e antifascisti: Massimo e Andrea eletti alla guida dell'associazione partigiani di Fossano

C’è stato un cambio generazionale nel direttivo di ANPI Fossano: Massimo Monchiero, classe 1988, è stato eletto presidente e suo vice è Andrea Silvestro, classe 1991. Un cambiamento che dà all’associazione fossanese nuove energie e la voglia di mettersi alla prova con una serie di iniziative, prima fra tutte la manifestazione organizzata in pochissime ore in occasione della giornata della Memoria dopo l’attacco alla casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata in campo di concentramento: “Fossano ha dato un esempio di intelligenza e sensibilità nel rispettare le circostanze senza farne una questione politica”.

Monchiero e Silvestro succedono a Silvio Pagliero e Monica Dogliani e vogliono contribuire a mantenere viva la storia della Resistenza Italiana “senza nasconderne le ombre, che ci rendono più forti” e allargando la collaborazione a un’area vasta, specchio delle differenze insite delle fila dei Partigiani stessi.

“Abbiamo la fortuna di non aver vissuto periodi di guerra, né noi né i nostri genitori. Siamo co nsapevoli di dover salvaguardare la memoria del passato per non trovarci, in futuro, a dover riguadagnare quello che è stato conquistato. Il fatto di essere giovani spero ci dia la capacità di leggere la storia senza correre il rischio di cadere nell’emotività” spiega Monchiero e racconta del sogno nel cassetto di riuscire a intraprendere un cammino “intergenerazionale e trasversale alle forze politiche”.

Con il primo evento pare ci siano riusciti. Sia Monchiero che Silvestro sottolineano, infatti come: “Con pochissimo preavviso abbiamo invitato tutte le forze politiche e tutti erano presenti a testimoniare che la storia è patrimonio di tutti”. In quell’occasione è stata forte anche la risposta della popolazione

Il prossimo passo è il 25 aprile che nelle intenzione dei due giovani è di nuovo in rete con le altre realtà cittadine: “Credo che oggi valga la pena soffermarsi su cosa significhi oggi essere resistenti: è il giovane precario, il libraio che sceglie di investire in cultura, sono molte le storie di resistenza da raccontare oggi” spiega Silvestro

Il programma del 25 aprile non è ancora ovviamente definito nei dettagli, ma già si respira aria di sinergia con il coinvolgimento del teatro I Portici, dell’associazione giovanile Freak Out, delle autorità e, naturalmente, delle scuole: “Credo che una cosa importantissima da fare sia insegnare la storia ai giovani, raccontargliela. Dobbiamo ricordarci ogni giorno che la parola chiave è Costituzione e che la Costituzione Italiana, una delle più invidiate al mondo, è stata scritta dall’Italia più bella. Dobbiamo rileggere la storia non per attribuire delle medaglie, ma per garantire la costituzione, senza nascondere o vergognarsi delle ombre, perché parlarne rende più forti e più accessibili. La cultura politica in questi anni si è fatta sempre più elitaria e nei suoi confronti ora c’è un grande distacco”.

In questo periodo quest’aria di rinnovamento sta premiando i suoi promotori: i tesserati sono oltre triplicati in poche settimane e ancora stanno continuando. Per tesserarsi è possibile contattare l’associazione su FB alla pagina @Resistenza Partigiana Fossano o scrivere una mail all’indirizzo anpi.fossano@gmail.com.