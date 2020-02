Immagini e racconti, una … “Magia d’Amore 2.0”

E’ uscito per l’Editore Ladolfi “Magie d’Amore 2.0”, il nuovo libro di racconti di Gabriella Vergari con le illustrazioni di Franco Blandino. Una scrittrice catanese e un illustratore torinese, fossanese di adozione, che collaborano alla distanza di 1400 km. sul filo del web, scambiandosi scritti, immagini ed emozioni, in una singolare sinestesia culturale.

Dopo la pubblicazione di “Volteggi, Orizzonti di immagini e parole” del 2018, si ripropone con questa nuova raccolta un’idea singolare di dialogo tra scrittura e grafica/pittura, con immagini che illustrano il racconto e racconti che traggono ispirazione dall’immagine. “Graficamente – scrive Gabriella Mongardi nella prefazione – l’alternanza di testo e di immagini imprime al libro lo stesso ritmo del nostro cuore, generato dai due movimenti opposti di sistole e diastole: alla sistole dell’immagine, la contrazione della visione simultanea che concentra tutto il messaggio in un unico colpo d’occhio, segue la diastole della narrazione, la distensione del discorso verbale che si snoda linearmente sulla pagina, e al lettore è richiesta una doppia competenza visiva, è sollecitato ad alternare una duplice modalità di lettura, allenandosi in tal modo alla complessità del mondo 2.0”, secondo – aggiunge - “le nuove istanze dell’attuale Homo videns”.

Una scrittura, quella di Gabriella Vergari, fluida e brillante, con una vena d’ironia e con il piacere di sorprendere ed inquietare, uno stile che richiama la grande narrativa, da Pirandello a Maupassant. Le illustrazioni – sono incisioni preziose, acquarelli, oli - seguono il racconto, a volte sintetizzandolo, come in “Sussulti all’acqua pazza” (che è anche la copertina del libro), a volte esprimendo il particolare che ha impressionato l’illustratore, come in “Effetto donna”. Ci sono quadri di Franco Blandino, come “Rendez vous”, “La Schiava” o “Nello specchio rotto” che hanno dato spunto alla narratrice: mai banali, sempre allusivi, intriganti, ma positivi, resi piacevoli da un uso molto sapiente del colore.

Il libro è acquistabile on-line (Mondadori Store, La Feltrinelli, IBS…) ed è prenotabile in libreria.