“Io ho un sogno per mio figlio”: a Fossano un percorso per genitori

Se desidero che mio figlio cresca autonomo ed emotivamente solido, quali azioni di sostegno e svezzamento devo mettere in campo? Se sogno che abbia una buona autostima che si senta sicuro e capace, quali azioni di riconoscimento e valorizzazione posso mettere in pratica? E quali competenze cercare di trasferirgli perché si senta auto efficace? Se auspico che sappia un giorno vivere nella società, quali regole e limiti è bene comunicare a dargli perché impari a vivere con gli altri? Queste e tante altre domande sono oggetto del percorso formativo “Ho un sogno per mio figlio”, all’interno del quale si dipanano le 7 voci che permettono la realizzazione del sogno. Perché tutti i genitori hanno desideri e aspirazioni per i propri figli, consapevoli o meno, ma indubbiamente reali. La difficoltà è trovare la giusta chiave educativa per non agire “a caso”, per tentativi, per prove ed errori, ma con buon senso pedagogicamente orientato.

Gli incontri prenderanno il via al centro famiglie di via dello Stagno, in Cascina Sacerdote, mercoledì 19 febbraio e proseguiranno con cadenza settimanale, di mercoledì, fino all’11 marzo per 4 incontri complessivi dalle 20.30 alle 23.30 e sarà tenuto dalla consulente educativa Sandra Dutto.

Per informazioni e iscrizioni contattare Monica Cendron scrivendo all’indirizzo progetti @armoniacoop.it o chiamando il numero 335/7876986. La frequenza al corso, che rientra nel progetto “La grandezza dei piccoli”, selezionato da “Con i bambini” nel progetto del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e che coinvolge 84 partner in Provincia di Cuneo e ha l’obiettivo di stimolare una comunità educante e favorire azioni che contrastino la povertà educativa dei bambini, è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.