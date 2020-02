Juventini (e non solo) amano le Langhe: Ramsey degusta barolo a Monforte, Castrogiovanni e Nedved in osteria a Barbaresco

Grandi vini e una tradizione gastronomica che ha pochi pari nel mondo hanno evidentemente il loro fascino anche sui professionisti del pallone, che settimana dopo settimana si alternano in visita alle nostre più blasonate cantine e ai tavoli dei nostri ristoranti di maggior grido.

L’ultimo a fare capolino tra le colline langarole è Aaron James Ramsey, 29enne centrocampista gallese dallo scorso settembre alla corte dell’allenatore bianconero Maurizio Sarri. In panchina nell’ultima partita casalinga vinta per 3-0 contro la Fiorentina, l'ex colonna dell’Arsenal si sarebbe preso qualche ora libera per visitare insieme alla moglie Colleen la cantina del noto barolista Elio Grasso, in località Ginestra a Monforte d’Alba. A testimoniarlo la carrellata di immagini che la stessa consorte ha pubblicato su Instagram (@colleen_ramsey).

Dal calcio alla palla ovale il passo è evidentemente breve, quando si parla di buona tavola. Ecco allora che, sempre domenica, ai tavoli dell’Osteria Campamac di Barbaresco ha fatto capolino l’ennesima stella dello sport nazionale. Parliamo dell’ex rugbista Martin Castrogiovanni, pilone argentino naturalizzato italiano, già stella di Calvisano prima di giocare a Leicester, a Tolone e nelle fila del Racing Metro 92, divenendo al contempo una delle colonne della Nazionale azzurra, con all’attivo 119 presenze dal 2002 al 2016.



Pochi giorni prima – siamo allo scorso 11 gennaio - la stessa osteria dello stellato Maurilio Garola aveva invece accolto la gloria juventina Pavel Nedved, ora dirigente della società bianconera, preceduto di pochi giorni da Giovanni Martusciello, anch'egli approdato alla Vecchia Signora come secondo di mister Sarri.