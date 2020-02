Lavori in corso a Busca per allargare e consolidare alcune strade comunali nelle frazioni: spesa complessiva di 21.100 euro

L’ufficio tecnico comunale sta eseguendo lavori di allargamento e consolidamento di alcune strade comunali, in collaborazione con i consorzi irrigui.



In frazione San Vitale, dal centro frazionale verso il cimitero, il Comune ha fornito 220 ml di tubi in cemento autoportanti e il Consorzio Irriguo Canale Loreto, in collaborazione con i proprietari frontisti dei terreni, sta provvedendo alla posa, per l’allargamento della strada.



In via Bartolomeo Lerda in frazione San Chiaffredo, il Comune ha fornito 180 ml di tubi in cemento autoportanti e il Consorzio La Presidenta ha provveduto alla posa e alla realizzazione dei pozzetti, per l’allargamento di un tratto di strada di circa duecento metri con intubamento della bealera.



In via del Bealotto in frazione San Barnaba si è provveduto, in collaborazione con il Canale Varaglia, al miglioramento dello scarico delle acque piovane dall’area artigianale in Roata Raffo, con fornitura e posa di 180 ml di tubi in cemento autoportanti.



La spesa complessiva per il Comune è di 21.100 euro.