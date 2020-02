Pranzo solidale al Pechino di Cuneo: la paura del Coronavirus taglia il 60% dei clienti (VIDEO)

Un pranzo a base di cibo cinese, per manifestare la solidarietà della città di Cuneo nei confronti dei rappresentanti del popolo vessato in queste settimane dall'epidemia (sempre più seria) della nuova versione di Coronavirus e da alcuni, per ora sporadici, episodi di razzismo.

E' questa l'idea che è venuta ad alcuni cittadini del capoluogo - ispirati e coordinati dal presidente della Consulta Giovanile di Cuneo Pietro Carluzzo - per la giornata di oggi (martedì 4 febbraio), e che si è concretizzata verso le 13 nel ristorante "Pechino" di via Gustavo Ponza di San Martino, gestito da Weimin Chen (conosciuto da tutti come "Paolo"). Guarda il video:



La comunità cinese a Cuneo si rifà principalmente all'Accademia di Belle Arti, che conta 600 studenti di quella nazionalità. Per l'occasione, anche una piccola rappresentanza dell'istituto ha raggiunto il "Pechino": l'insegnante di lingua italiana Shijin Jiang, il rappresentante degli studenti Chang Liu e il membro della segreteria Wang Shuoxiaoyang.