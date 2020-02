Saluzzo, teatro Magda Olivero: si alza il sipario sulla nuova facciata

Completata la tinteggiatura della facciata del teatro civico Magda Olivero in via Palazzo di città. E' un rosa antico che riprende il colore originale, trovato dopo le analisi stratigrafiche, effettuate in accordo con la Soprintendenza. E’ il colore originale anche l’azzurrino di infissi e persiane.

Sono in corso le ultime operazioni del cantiere relativo alla ristrutturazione interna dell’immobile di proprietà comunale che ospita il teatro. I lavori che sono stati eseguiti dalla Farm di Savigliano e restituiscono 4 alloggi. 370 mila euro l’importo complessivo oneri compresi.

Il teatro ex Politeama civico era stato progettato dall’architetto Borda nel 1829 e gli alloggi soprastanti trasformati negli anni, con le ultime ristrutturazioni risalenti agli anni 50/60. Gli appartamenti sono stati abitati fino alla metà degli anni ’80 alla famiglia di Nanni Turco, storico gestore del Cinema di Saluzzo.

Sono stati trasformati in 4 appartamenti: uno da 80 metri, due da 70 mq, il quarto da 60mq. Complessivamente una superficie di circa 300 mq.

La modalità di assegnazione degli stessi è allo stato e sarà approvata con delibera di Giunta. Sulla facciata del Magda Olivero è prevista anche un’ insegna, ora mancante.