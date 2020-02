La Granda spazzata dal Foehn: le forze di soccorso impegnate nel Saluzzese, Monregalese e nelle Langhe

Prosegue il passaggio del Foehn sulla provincia Granda, e conseguentemente proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, degli AIB e delle forze di soccorso su tutto il territorio.

Sin dal tardo pomeriggio di ieri (lunedì 3 febbraio), infatti, sono stati diversi gli scenari in cui si sono registrati danni derivanti dalle forti raffiche di vento - che in luoghi come il Colle della Lombarda e il comune di Vinadio hanno raggiunto anche i 106 km/h -, come quelli da esse aggravati.

Le zone più colpite in queste ore, secondo i vigili del fuoco, il Saluzzese, il Monregalese e le Langhe.

Tra gli interventi si contano l'incendio scatenatosi in località San Bernardo a Brondello, lo scoperchiamento di un silos a Barge in località San Martino (intervento attualmente in corso, nel quale i vigili del fuoco hanno deciso di utilizzare l'autoscala dalla centrale di Cuneo), l'incendio di una legnaia nel territorio di Ceva.

Il grave incendio a Villar San Costanzo, sulle pendici del monte San Bernardo, sembrerebbe essere ora sotto controllo: in zona è ancora impegnata la squadra dei vigili del fuoco di Dronero.

Le raffiche di vento, secondo l'ultimo bollettino diramato da Arpa Piemonte sul proprio sito internet, caleranno soltanto durante la giornata di domani (mercoledì 5 febbraio); il Foehn porterà con sé aria polare che determinerà presto un brusco calo delle temperature.