Racconigi, aveva litigato col padre e colpito con un pugno un carabiniere: condannato a sette mesi

Il padre era rientrato a casa ubriaco e aveva rimproverato il figlio perché la cucina era in disordine. E poi la situazione era degenerata. Quando, nel primo pomeriggio del 4 novembre 2018, i carabinieri erano arrivati a Racconigi presso l’abitazione della famiglia di origine rumena avevano trovato il padre nel cortile, che puzzava d’alcol, mentre il figlio era in casa.

Il racconto del brigadiere che era intervenuto a sedare la lite: “Abbiamo aperto la porta, trovando una confusione di piatti e mobili rotti. Il ragazzo era molto aggressivo. Alla richiesta di esibire i documenti ci ha insultati. Poi è uscito per andare incontro al padre cercando di colpirlo con la catena del cane, io mi sono messo di mezzo e sono stato picchiato con un pugno che mi ha spaccato il labbro. Il ragazzo è tornato in casa, abbiamo chiesto l’intervento di un’altra pattuglia a supporto. Quando è arrivata l’auto con i colleghi lui si è affacciato dal balcone urlando frasi ingiuriose e ha lanciato una caffettiera”.I carabinieri erano poi riusciti a immobilizzarlo e lo avevano portato in caserma.

Il giovane A.S.S. è stato condannato oggi dal tribunale di Cuneo a 7 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per rifiuto di dare le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il militare aveva riportato una ferita al labbro guaribile in cinque giorni, ma non aveva sporto querela. Per il pm Raffaele Delpui, che aveva chiesto una pena di un anno e 6 mesi, si era trattato di una “vicenda gravissima”.

Il padre dell’imputato è stato più volte ammonito dal giudice dal rendere falsa testimonianza: “Non ho visto mio figlio colpire il carabiniere, ero ubriaco, non ricordo se abbia detto delle frasi offensive”.

L’imputato, come ha fatto notare la difesa chiedendo il minimo della pena, ha invece ammesso le proprie responsabilità riguardo alle ingiurie nei confronti dei militari, ma ha detto di aver colpito “involontariamente” al volto il brigadiere “con uno schiaffetto” che era rivolto invece al padre.