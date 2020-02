Vento forte in tutta la Granda, tanti gli interventi di messa in sicurezza dei vigili del fuoco

“Forte vento con condizioni di foehn estese su tutta la regione, in attenuazione sul settore occidentale e nord-occidentale in serata e, nella seconda partdomani, sul settore orientale”. Questo l'ultimo tweet di Arpa Piemonte, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Tanto gli interventi dei vigili del fuoco, degli AIB e delle forze di soccorso su tutto il territorio della Granda, soprattutto nel Saluzzese, Monregalese e Langhe.

A Cuneo si segnala lo scoperchiamento del tetto di un capannone a Madonna dell'Olmo caduto su una vettura. Tanti banchi del mercato hanno chiuso in anticipo, poi foglie, rami spezzati e rifiuti per terra.

Tra gli interventi l'operazione di messa in sicurezza della chiesa di Gambasca, all’incrocio tra la strada provinciale 117 e via Carpenetti, e la messa in sicurezza del tetto di un silos a San Martino di Barge.