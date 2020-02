165 lavoratori Mahle hanno votato per procedere all'accordo sul ritiro dei licenziamenti

Si sono concluse nella notte di ieri, lunedì 3 febbraio, le votazioni allo stabilimento Mahle di via Grangia Vecchia a Saluzzo. L’azienda lo scorso 23 ottobre aveva comunicato la volontà di chiudere i due stabilimenti di Saluzzo e La Loggia attivando l’indomani la procedura di licenziamento collettivo per 452 lavoratori, 209 nello stabilimento saluzzese. L’ultima assemblea è terminata intorno alle ore 23.



I dipendenti hanno votato il principio di accordo a cui si è arrivati al Mise di Roma lo scorso giovedì 30 gennaio che prevede il ritiro dei licenziamenti e l’apertura di un anno di cassa integrazione straordinaria in attesa di un eventuale acquirente.

A Saluzzo hanno votato all’unanimità 165 lavoratori su circa 170 che sono rimasti operativi nello stabilimento. Approvato all'unanimità anche se non passata da assemblea lo stesso accordo nello stabilimento di La Loggia.



Una 40ina sono quindi i lavoratori che dall’inizio della vertenza si sono volontariamente licenziati da Mahle.



I prossimi step prevedono domani un incontro a La Loggia con la dirigenza italiana di Mahle per fare il punto in merito a ricollocazione, eventuali prepensionamenti, formazione e, soprattutto, il tema della reindustrializzazione che garantirebbe un futuro agli stabilimenti Mahle piemontesi.



“I lavoratori hanno dato pieno ed unanime consenso a portare avanti le trattative – dichiara Pierandrea Cavallero segretario Fiom Cuneo – Questo ci dà motivo per essere ancora più rigorosi. Abbiamo come obiettivo la massima tutela occupazionale.”



“Rimane fondamentale il tema della reindustrializzazione – continua – Senza di questa non ci può essere accordo. Mi auguro che l’azienda abbia qualcosa di concreto da portarci domani al tavolo. Parleremo anche dei volumi di lavoro (garantiti fino a fine marzo ndr), meno si farà cassa integrazione a zero ore, meglio è per tutti. Rimarremo a presidiare la situazione giorno per giorno.”

"Approvata l’azione del sindacato dalla totalità dei lavoratori" - spiega Igor Albera Fim Cisl - Domani entreremo nel merito per chiarire tutti gli aspetti necessari per affrontare quanto sancito al Mise".



Nella giornata di domani si dovrebbe conoscere l’advisor nominato dall’azienda per seguire il percorso legato alla reindustrializzazione. Venerdì 7 febbraio si sancirà l’accordo in Regione.