Io Partycipo: l’importanza delle relazioni

Venerdì 7 febbraio allo Sporting Club della Michelin andrà in scena un evento molto importante.

Imprenditori e industriali della provincia si incontrano per parlare dell’importanza delle relazioni.

Si pensa che per fare Business ci voglia determinazione, capitali o intraprendenza, invece in quest’evento ci spiegheranno perché sono fondamentali le relazioni.

Il network Marketing è alla base del BNI di cui il Capitolo La Granda fa parte, ma questa volta lo spirito è differente, perché associazioni, imprenditori e industriali si confrontano e mettono a confronto le loro esperienze e le loro storie.

Interverranno Manager e Speaker di rilievo come Enrico Gentina licenziatario della Ted-X Torino, Luigi Giordano della Giordano & C. Spa che con la loro esperienza sapranno consigliare e dare spunti interessanti per sviluppare, relazioni e opportunità.

Durante la serata verranno premiati alcuni imprenditori che si sono distinti per la capacità di relazionarsi e mettersi in gioco.

Partner dell'evento Studio Arreda di Narzole, e RBB di Brossasco.

Relazionarsi, crescere e innovarsi questo è il senso della serata, per questo IO PARTYCIPO

Per informazioni: capitololagranda@gmail.com