Lavoratori della Isolana Trasporti di Dogliani preoccupati per il loro futuro: in presidio davanti all'azienda

I lavoratori di Isolana Trasporti di Dogliani hanno presidiato oggi, martedì 4 febbraio davanti alla sede dell'azienda.

"Isolana Trasporti di Dogliani è considerata - scrive in una nota la Filt Cgil - nel mondo dei trasporti, un’azienda esemplare dove si trovano, oltre ad autisti con professionalità e fidelizzazione aziendale molto alta, un parco mezzi idoneo e anche ottimi clienti. In poche parole, o come suggerisce l’incipit poche se non nulle, si tratta di lavoro di qualità."

"Dal 20 dicembre 2019 - continua la nota - con una motivazione banale di sfogo ferie, i lavoratori vengono lasciati a casa con proseguimento nel mese di gennaio 2020, mentre nel frattempo veniamo a conoscenza che è stata avanzata una richiesta al Tribunale di Torino per la nomina di un liquidatore."



"Questa è la ragione della protesta di oggi, un presidio per chiedere che venga ripresa al più presto la normale attività di trasporto - conclude - Per noi della FILT CGIL la continuazione dell’attività aziendale non è incompatibile con il percorso giudiziale intrapreso, anzi rappresenta una garanzia del recupero e mantenimento delle commesse oltre che dei livelli occupazionali."