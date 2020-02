Revello: ciclo di quattro incontri di educazione finanziaria con il dottor Marco Forno

Partirà giovedì 13 febbraio il ciclo di quattro serate di educazione finanziaria promosso dall’Università popolare della Valle Po.

In “cattedra”, come relatore, il dottor Marco Forno - consulente finanziario iscritto all'Albo - che, nella sala dell’ex asilo di piazza Denina, a Revello, tratterà per ogni incontro un tema legato alla tutela del patrimonio e dei risparmi, alla successione ed infine agli aspetti previdenziali.

Si parte quindi giovedì 13 febbraio con “I nostri risparmi: come tutelarli e gestirli al meglio con l’entrata in vigore della nuova legge sul bail-in”. Il 20 febbraio sarà la volta de “Il tuo patrimonio, il frutto del tuo lavoro: come tutelarlo al meglio e farlo crescere in futuro”. Il 27 febbraio spazio alle “Successioni: il percorso di pianificazione fiscale e successoria”. Mentre nella serata finale del 5 marzo si parlerà di “Pensione: le conseguenze derivanti dall’ultima riforma”.

Tutte le serate sono in programma per le ore 21. La partecipazione è libera a tutti, anche se non iscritto all'Univalle.

L'inizio degli incontri è stato posticipato di una settimana rispetto alla data prefissata del 6 febbraio, per una concomitanza con le iniziative di San Biagio.