Bra, rinnovato a tutto il 2020 l’appuntamento con l’Alzheimer Cafè

A Bra è di nuovo tempo dell’Alzheimer Cafè, prodotto dalla sinergia del Comune con l’Associazione La Cordata: uno spazio gratuito dedicato ad attività di stimolo e socializzazione per il paziente ed a proposte di supporto ai familiari.

L’evento, in programma venerdì 7 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso il Centro Incontro Comunale (via Montegrappa, 3), sta registrando un grande successo di partecipazione, permettendo di condividere esperienze e problematiche tra persone nella stessa situazione. Ed è proprio questo uno dei principali obiettivi dell’Alzheimer Cafè: non solo aiutare i malati, ma soprattutto creare una comunità amica che si possa autosostenere scambiandosi consigli, osservazioni e anche di più.