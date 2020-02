Gustose curiosità in scena all'Open Baladin di Cuneo, tra antiche varietà di mais e formaggi

Un viaggio alla scoperta di antiche varietà di mais e di formaggi dal sapore inedito, tutto rigorosamente a Km zero. È il viaggio del gusto che Coldiretti Campagna Amica e Open Baladin Cuneo propongono giovedì 6 febbraio in uno show cooking aperto a tutti gli amanti della buona cucina Made in Cuneo e ai più curiosi.

Saranno protagonisti i gusti di un tempo con il mais nelle varietà Pignoletto e Ottofile e il Nostrale di Grigia, portati e presentati da due aziende agricole cuneesi aderenti alla rete Campagna Amica, guidate da giovani imprenditori.

Il primo è Fabrizio Agosto, imprenditore agricolo a Frabosa Sottana, finalista regionale nel 2017 del concorso per giovani agricoltori “Oscar Green”. Fabrizio è impegnato nella riscoperta di antiche varietà di grano, abbandonate nel corso dei decenni, che macina in azienda: ottiene così pregiate farine per prodotti da forno genuini e dal gusto inconfondibile da vendere nel punto vendita Campagna Amica e da proporre nel suo agriturismo “Fior d’Agosto”.

Gli altri giovani imprenditori agricoli sono i fratelli Edoardo e Gabriele Donadio della società agricola “La Fissello DOC” di Villar San Costanzo. I due, inseguendo con orgoglio le orme dei nonni, allevano vacche di razza Grigio Alpina e producono gustosi formaggi a latte crudo, che vendono negli agrimercati e nel punto vendita aziendale di Campagna Amica. Giovedì sera porteranno il Nostrale di Grigia, formaggio a pasta morbida di media stagionatura, il cui gusto varia in base alla stagionalità: sapore dolce in inverno, aroma erbaceo in estate che ricorda i pascoli della Valle Maira.

I partecipanti allo show cooking scopriranno le origini e le peculiarità di insolite varietà di mais e i segreti di caseificazione che rendono così speciale il Nostrale. Nel frattempo, vedranno all’opera l’estro di chef e studenti dell’Alberghiero di Dronero, che utilizzeranno e combineranno i prodotti principi della serata per la preparazione “live” di gustosi piatti, da assaporare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin.

Appuntamento, dunque, per giovedì 6 febbraio alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti (prenotazioni al numero 0171 489199).

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it