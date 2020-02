Venerdì sera il tradizionale concerto della banda musicale di Paesana

Venerdì sera, 7 febbraio, alle ore 21, la sala incontri di Paesana ospiterà il “Concerto di fine anno 2019” della Banda musicale paesanese, diretta dal maestro Aurelio Seimandi.

Si tratta del consueto appuntamento che il sodalizio bandistico propone durante le festività di Natale, quest’anno posticipato di qualche settimana.

Sul palco della sala incontri, oltre 40 musici che proporranno un vasto repertorio che comprende musiche bandistiche, ma anche brani di musica leggera e molto altro ancora.

La scelta di ripiegare sulla sala incontri di via Roma, come conferma il presidente della banda Gianfranco Atzori, è stata assunta dal direttivo dopo il perdurare della chiusura dei locali del Fortino di via Belloni.

“Ci auguriamo che la sala riapra al più presto – commenta Atzori – e che possa tornare ad ospitarci per questa bella serata musicale”.