Anche la Cardiologia dell’ospedale S.S. Annunziata di Savigliano aderirà alla “Settimana del Cuore”

L’Anmco Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri AMCO organizza dal 10 al 16 febbraio in 700 cardiologie italiane la 5ª Campagna nazionale di sensibilizzazione della Fondazione “per il Tuo Cuore” Onlus, dedicata quest’anno alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa soprattutto in giovani e sportivi.

La Serie A di Calcio dedicherà la 24a giornata di campionato alla “salute del cuore”.

“La Cardiologia dell’Ospedale Maggiore S.S. Annunziata di Savigliano in collaborazione con Cuore in Mente – sottolinea Baldassarre Doronzo primario di cardiologia di Savigliano e direttore scientifico di Cuore in Mente – parteciperà con particolare interesse, a questa manifestazione visto che la dedica di quest’anno è la prevenzione della morte cardiaca improvvisa, attività, che Cuore in Mente, ha svolto fino ad ora con la preparazione e la certificazione delle manovre salvavita con BLS- da più di 3.000 persone, in gran parte giovani delle scuole medie superiori.”

Si tratterà di “nellaTua Città nel Tuo Cuore”, camminata cardio-culturale di 5,200 km attraverso la città – precisa Diego Pancaldo medico cardiologo coordinatore dell’evento – dove verranno effettuate soste in alcuni dei punti di maggiore interesse nella quale un’esperta guida ne illustrerà la storia e le caratteristiche rivelando curiosità e segreti ed a seguire medici della Cardiologia dell’Ospedale Maggiore S.S. Annunziata di Savigliano presenteranno in modo semplice e comprensibile informazioni su vari temi legati alla prevenzione ed alla cura delle patologie cardiovascolari con l’ausilio di opuscoli tematici che verranno distribuiti ai partecipanti.

“La camminata – prosegue Doronzo - vuole essere lo spunto per rammentare che l’attività fisica, a partire dal semplice camminare a passo svelto, sia il fondamento del sano stile di vita per proteggere il cuore dall’infarto e dalle altre patologie. Affiancare all’attività fisica la scoperta o la riscoperta di monumenti e luoghi della nostra città è il “valore aggiunto” che vogliamo suggerire per rendere più stimolate ed invitante il puro esercizio dinamico”.

“La camminata di 'nellaTua Città nel Tuo Cuore' – conclude Pancaldo - partirà alle ore 9,00 da Piazza Santarosa ed il suo arrivo è previsto all’incirca alle ore 12,00/12,30 max. davanti all’Ospedale Maggiore S.S. Annunziata”.

Per le iscrizioni, inviare e.mail a cuoreinmenteaps@gmail.com con nome e cognome e numero partecipanti adulti o a partire dalle ore 8,15 di domenica 16 febbraio fino alle ore 8,45 alla partenza in Piazza Santarosa.

Per motivi di sicurezza potranno essere ammessi un massimo di 100 partecipanti.

Nel caso di avversità naturali, la Camminata verrà sostituita da un incontro, che si terrà presso il Palazzo Taffini, dove verranno illustrati i metodi di prevenzione Cardiovascolari.