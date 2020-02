Cuneo, l'arte torna nelle abitazioni comuni: ecco l'edizione 2020 di "Living Room"

Torna anche quest’anno la residenza per artisti che da anni porta l’arte contemporanea nelle case delle famiglie nel cuore di Cuneo: "Living Room", artisti a domicilio, questo il nuovo nome dell’iniziativa organizzata da Art.ur che evidenzia l’aspetto di vita in comune e di scambio che caratterizza il progetto artistico teso a sintonizzare la produzione artistica con l’ambiente familiare.

Quattro i nomi selezionati per l’edizione 2020 dal curatore Andrea Lerda: Paola Anziché, Hannes Egger, Andrea Nacciarriti e Laura Renna. Figure tra le più interessanti del panorama italiano, con un percorso di ricerca strutturato e definito e protagoniste da anni della scena artistica italiana e internazionale.

Come da copione il progetto si svilupperà in tre fasi distinte.



La prima tra ora e febbraio, quando i quattro artisti svolgeranno la residenza all'interno delle quattro famiglie che hanno deciso di aprire le loro case e la loro quotidianità al dialogo con l’arte. La seconda a marzo, durante la quale tradurre l’esperienza di convivenza in strumento per ideare e per produrre una serie di opere d’arte inedite. L’ultima, da venerdì 27 a domenica 29 marzo, quando le porte delle abitazioni si apriranno al pubblico per presentare i quattro progetti espositivi appositamente pensati per "Living Room".

Motore della residenza sono le quattro famiglie selezionate: a casa Dogliani/Beltramone è stato ospite dal 31 gennaio al 3 febbraio, Andrea Nacciarriti, primo artista in ordine di tempo a intraprendere questa esperienza.

“Vivere in un contesto domestico nell'ambito di una residenza artistica è un’esperienza che non avevo ancora fatto - racconta l’artista - . Il progetto offre la possibilità a me, in quanto artista e alla famiglia che mi ha ospitato di creare una dinamica relazionale assolutamente stimolante. Partirò dal tempo trascorso assieme e dalle lunghe chiacchierate fatte in questi giorni sul tema che il curatore ha indicato come tema della residenza. La mia esperienza e il confronto con Adriana e Gianluca saranno fondamentali per ideare un lavoro che la loro casa pensata come “museo” ospiterà a fine marzo”.