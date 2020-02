Da Manta alla cima del Kilimangiaro: Fabio e Alberto raggiungono i 6mila alle 5 del mattino

Alberto Avalis (30 anni) e Fabio Perotto (32 anni) sono originari di Manta. Alle cinque del mattino di venerdì 31 gennaio hanno raggiunto la vetta di una delle cime più ambite dagli appassionati di montagna di tutto il mondo. Si tratta della punta più alta del continente nero e uno dei "Seven summit" del pianeta: il monte Kilimangiaro (5.895 metri), in Tanzania.

Un'avventura durata sei giorni una lunga ascesa con tende a seguito da montare e smontare tutti i giorni.

Il trekking sul Kilimanjaro porta 25mila escursionisti ogni anno, ma molti non ce la fanno per problemi respiratori o semplicemente perché non sono in buone condizioni fisiche. Inoltre, come si legge sul sito di www.lonelyplanet.it sono diverse le persone che perdono la vita nell'ascesa. Una cima, quindi, impegnativa, da non prendere sotto gamba e per cui è necessaria una buona preparazione fisica oltre che esperienza.

Alberto vive e lavora a Dubai come insegnante di paracadutismo. Vi avevamo parlato di lui il settembre scorso quando raggiunse la cima del Monviso in 24 ore partendo con l'aereo dagli Emirati nella notte. Fabio è rimasto a Manta dove lavora e vive: nonostante la distanza la loro amicizia è continuata legati anche da una forte passione per la montagna.

"L'ascesa è stata caratterizzata non sempre da bel tempo - ci raccontano - Abbiamo dovuto affrontare nebbia pioggia e anche neve. Nonostante fossimo in Africa le temperature hanno raggiunto anche i -25 gradi centigradi."



"Raggiungere il Kilimangiaro non è impresa facile perché sopra la quota di 5500/5600mslm il corpo richiede quantità di ossigeno ingenti - dicono - siamo soddisfatti dell'obiettivo. Pensiamo che non sarà la nostra ultima esperienza su grandi montagne. Per ora ci godiamo il meritato riposo ed il necessario ritorno alla normalità e ognuno al proprio lavoro."



"Ci teniamo a ringraziare particolarmente la popolazione locale - concludono - che in ogni occasione si è rivelata cortese, disponibile e oltretutto estremamente simpatica e sorridente."