"Sulla "movida" a Cuneo vuoto regolamentare dopo due anni di amministrazione: come mai?"

Essendo un argomento a me caro non posso fare a meno di rivolgerle alcune domande.

Come mai dopo due anni si è ancora al punto di avere questo vuoto regolamentare quando nel luglio 2018 la mozione presentata da suoi alleati di governo chiedeva proprio la creazione del regolamento sulle autorizzazioni per le deroghe acustiche? Perché in circa tre anni di governo cittadino non è mai stata neanche convocata una volta la commissione consiliare su questo delicato punto, visti gli indubbi problemi che ha sollevato questo argomento? Come mai, pur essendo nelle possibilità della maggioranza, fu subito cassata, senza alcuna discussione seria a riguardo, la proposta (senza dubbio migliorabile) delle opposizioni, che avevano quantomeno avuto il merito di provare a colmare questa mancanza?