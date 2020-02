Arte Sacra all’Ospedale Civile di Busca: si inaugura la cappella dedicata alla Madonna con le pitture di Ivo Vigna

Martedì 11 febbraio 2020 si inaugurano i lavori alla nuova cappella dell’Ospedale Civile di Busca, per l’evento l’Amministrazione dell’Ospedale congiuntamente al Parroco Don Roberto Bruna hanno scelto questa data perché si festeggia la prima apparizione della Vergine di Lourdes.

Dal testo di presentazione di Ivo Vigna: “..come potevo creare un ambiente nel quale il fruitore trovasse tranquillità in se stesso e potesse dialogare con ciò in cui crede? Come potevo non cadere nella banalità di uno spazio asettico di certe chiese moderne e contemporanee, ma nello stesso tempo non creare qualcosa di scontato? L’ambiente non era grande, il pavimento bianco e grigio mi obbligava a riflettere sul da farsi. Mi sono guardato intorno e ho pensato che l’ospedale purtroppo è un posto di sofferenza, qui aveva vissuto gli ultimi giorni di vita anche mia madre. Sarebbe stato bello che ad accogliere il visitatore ci fosse un’immagine che invitava ad avvicinarsi, per consolarci.. serenamente.. doveva essere un’immagine bella e facilmente riconoscibile da tutti, ma in particolar modo dagli anziani. L’Amministrazione ha optato per una madonna con le braccia aperte, che si presenta a noi con tutta l’energia di una dolcezza che non è di questo mondo. L’incavo del catino deforma l’immagine a secondo di come e da dove la si guarda..ma gli occhi della Madonna ti seguono.. diciamo che da un’idea iniziale, l’unica pianificazione è stata la “Vergine che ci accoglie” Il resto è venuto per gradi, ottimizzando i volumi esistenti, scansionandoli cromaticamente e decorandoli. E a quelli che mi chiedevano - ma lì cosa ci dipingi? - Rispondevo..mah! Ora vediamo! Poi ad opera finita, la mia provvisorietà esistenziale assumeva più consapevolezza.. da credente è stata un’esperienza impegnativa!! “