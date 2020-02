Bra, da minoranza e comitato nuove iniziative contro il progetto scuola media

L’edilizia scolastica tiene banco nel dibattito pubblico ai piedi della Zizzola. Ieri in municipio è arrivato il presidente regionale Alberto Cirio, invitato dal sindaco Gianni Fogliato e dalla sua Giunta per discutere insieme la situazione degli istituti superiori cittadini , che a fronte di iscrizioni in crescita denunciano la carenza di aule e spazi nei quali svolgere al meglio la propria attività didattica.

Il governatore, che a Bra era arrivato accompagnato dai dirigenti dei settori Opere Pubbliche e Istruzione, si è impegnato a fare la propria parte per trovare le risorse necessarie a consentire alla Provincia – competente in materia quando si parla di istituti superiori – di intervenire.



Sul confronto arriva intanto il commento di Annalisa Genta: "Oggi ho avuto un lungo e cordiale confronto col presidente Cirio, a cui ho espresso, a nome di tutto il centrodestra, di cui sono stata candidato sindaco, il mio apprezzamento per l'attenzione che ha dimostrato su una questione molto delicata, di cui si sta molto dibattendo in città. Sono stata lieta – ha proseguito il consigliere comunale ed esponente della Consulta Elette del Piemonte – di aver appreso dal presidente che la Giunta comunale sta riflettendo su diverse soluzioni inerenti a vari istituti scolastici. Sono orgogliosa di avere più volte richiesto in Consiglio comunale e nelle commissioni competenti di risolvere le varie problematiche delle scuole cittadine, a cominciare da una diversa soluzione per la costruzione della scuola media, che vorrebbero far sorgere nell’ex scalo merci ferroviario. A breve, come già preannunciato, chiederò al presidente del Consiglio comunale di convocare un Consiglio “aperto” alla cittadinanza per dare la possibilità a tutti gli interessati (associazioni, comitati di quartiere e frazioni, cittadini) di intervenire ed esprimersi sull'argomento. A tal proposito, il presidente Cirio mi ha dato la sua disponibilità a partecipare, così come mi ha garantito che nei prossimi giorni verrà a incontrare, per un confronto sul tema, anche noi consiglieri di minoranza".



SCUOLA MEDIA, COMITATO PER IL NO ORGANIZZA

INCONTRO PUBBLICO ALL’HOTEL CAVALIERI



Sul discusso tema della nuova scuola media si fa intanto sentire anche il Comitato di cittadini che dallo scorso dicembre si batte contro il progetto: "Dopo un’intensa campagna mediatica e il lancio della raccolta sottoscrizioni alla petizione contraria all’idea di una nuova scuola media nell’area di via Trento e Trieste – scrive il gruppo in una nota –, il Comitato organizza per martedì 11 febbraio un’altra importante iniziativa. Si tratta di un incontro con la cittadinanza che si svolgerà presso l’Hotel Cavalieri a partire dalle ore 21. Nella serata, presentata dalla coordinatrice Marina Panero, interverranno alcuni esponenti del Comitato (l’avvocato Francesco Racca, l’architetto Cinzia Gotta, l’ingegnere Claudio Allasia, l’architetto Claudio Gotta) e, su invito, il presidente della sezione locale di Italia Nostra Angelo Mallamaci. I relatori argomenteranno sulle principali criticità urbanistiche, viarie, ambientali, normative e finanziarie, dell’idea progettuale relativa alla nuova scuola. Una rilevante occasione di confronto – si conclude il comunicato inviato al nostro giornale da Paolo Bulgarini – alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini".