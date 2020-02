Il comune di Fossano cerca un membro supplente per il CCVLPS

Il Comune di Fossano rende noto l’esigenza, ai sensi DPR 311 del 20.05.2001 e smi, del conferimento dell’incarico di membro supplente con qualifica di esperto in elettrotecnica in seno alla CCVLPS (Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo) per il triennio 2020 - 2022. Tale incarico è da espletarsi unicamente nei casi di assenza o indisponibilità del membro interno comunale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione (Consultabili nell'apposita sezione del sito del Comune di Fossano (http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=37910 e interessati possono presentare istanza attraverso la compilazione dell’allegato 1 (con relativi curriculum) volta a conseguire l'incarico per il servizio di cui al presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 18 febbraio 2020 via mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fossano@cert.ruparpiemonte.it.