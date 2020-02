Incendi boschivi: da domani (6 febbraio) attivo in Piemonte lo stato di massima pericolosità

La decisione è stata ufficializzata – in ottemperanza alla Legge 353/2000 e a quella regionale 15/2018 – nella giornata di martedì 4 febbraio, e ha seguito la valutazione della situazione meteorologica in atto (e prevista) in regione: certamente gli ultimi due giorni di forti raffiche di Foehn, con i conseguenti scenari che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in gran parte delle province, hanno contribuito alla presa di posizione.