Lezione sull’Ambiente al Lions Carrù-Dogliani con l'agronomo Mario Palenzona

Si è parlato di “ambiente”, al Lions Club Carrù-Dogliani, nell’incontro della settimana scorsa tenutosi al Ristorante “Locanda del Sorriso” a Dogliani. Ospite del Club - presieduto da Carla Blengio, che ricopre anche l’incarico di officer distrettuale dell’area salute ed è coordinatrice del service sulla vista, “Sight for kids” - il dr. Mario Palenzona, agronomo, responsabile del laboratorio di micologia e patologia forestale, già direttore dell’Istituto “Piante del legno”, che ha trattato il tema “Progresso - Cambiamenti climatici e biosfera”.

"L’ambiente - ha spiegato il Presidente Carla Blengio - è uno dei temi dei Lions per l’anno sociale in corso. Un tema importante che fa parte dei doveri dei Lions che considerano prioritari, stando anche agli scenari odierni che sono drammatici. Ogni Lions deve considerare suo dovere e finalità etica primaria contribuire con tutta la sua autorità morale e capacità organizzativa alla protezione di tutto ciò che ci circonda. L’ambiente ha un impatto sulla qualità dell’aria e dell’acqua, sulla disponibilità di cibo e medicine, sulla salute e la bellezza delle nostre comunità locali e sul futuro di tutti noi. Per questo abbiamo invitato il dr. Palenzolo per parlarcene più diffusamente".