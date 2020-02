Luciana Garelli nominata presidente della nuova Pro Loco di Beinette

Con riunione nella sala sopra la bocciofila, la sera di lunedì 3 febbraio, dopo mesi di lavoro, è nata la nuova Pro Loco beinettese, che ha definito il suo direttivo e già tratteggia calendario di manifestazioni.

Luciana Garelli, ex consigliera comunale, che si è impegnata come nessun altro in questa rinascita, dopo che per mesi, dalle dimissioni di Adriano Roggero, il predecessore, non si trovava ricambio, è stata nominata presidente.

Al suo fianco è la vice Federica Busciglio, con Iolanda Garavagno segretaria e Stefano De Allegri tesoriere.

Il Direttivo è completato da Angela Giordano, Elio Bellino, Francesco Dolce, Pierantonio Giaccardi e Michele Salzillo. Revisori dei conti risultano Iosi Macagno, Roberta Occelli e Giudo Baudena. Erano presenti in diciannove sui già centoundici tesserati raccolti.