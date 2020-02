Racconti per tutte le età alla biblioteca di Bra

Tante storie da gustare alla biblioteca di Bra. Lunedì 17 febbraio 2020 nuovo appuntamento con “Nati per Leggere”, i laboratori di promozione della lettura dedicati ai bambini dai tre ai sette anni. Ad allietare il pomeriggio dei giovani lettori sarà “Il mago di Oz”, personaggio oramai entrato nell’immaginario collettivo, le cui avventure saranno raccontate dagli operatori dell’Associazione Cera. Il lunedì successivo, il 24 febbraio, toccherà all’Associazione Teatrulla narrare “I racconti della diversità”.

Intanto, mercoledì 12 febbraio prenderà il via il ciclo di “Storie tra le righe”, incontri rivolti ai giovani lettori dai 6 ai 9 anni curati dalla cooperativa Lunetica. Il primo appuntamento sarà dedicato a “Una favola oltre le parole”, ovvero un nuovo modo di leggere una storia attraverso immagini e simboli. Si replica mercoledì 19 febbraio con la “Fabbrica dei racconti”, attività creativa e manuale che si propone di far vivere ai bambini un’esperienza narrativa attraverso la lettura animata di un racconto e la costruzione di un libro da portare con sé per giocare e rivivere con fantasia la storia.

Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 17 nella sala ragazzi della biblioteca cittadina, in via Guala 45. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it. Gli incontri di “Nati per leggere Piemonte” sono promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo.