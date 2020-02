Guarene: numeri importanti sulla sicurezza stradale e sugli interventi a supporto del cittadino

Numeri importanti si registrano sulle attività svolte nel 2019 dalla Polizia Locale sul territorio di Guarene in collaborazione con i comandi di Alba e di Castagnito. I settori riguardano i servizi di: sicurezza stradale, vigilanza e pattugliamento del territorio anche mediante presidi nelle Frazioni, pronto intervento 112, controllo ambientale, vigilanza sul rispetto di regolamenti ed ordinanze, vigilanza edilizia, attività di Polizia Giudiziaria, controlli con le altre forze di Polizia, notificazione di atti, accertamenti per nuove residenze e delegati dalla Questura, supporto al locale gruppo “controllo del vicinato” il quale inoltra segnalazioni informando gli iscritti su avvenimenti e stati di pericolo che accadono sul territorio comunale. Nello specifico sono stati 101 i turni di pattuglia finalizzati al “pronto intervento” all'interno dei quali sono stati eseguiti 700 controlli fra veicoli e conducenti, mentre sono state 88 le persone identificate sul territorio di Guarene. 11 gli incidenti stradali rilevati dei quali 3 con feriti medio/gravi. Gli agenti, in 62 casi, sono intervenuti in seguito a chiamate dei cittadini al 112 per attività di controllo di persone o auto sospette, per la verifica di eventuali tentati furti o violazioni dopo lo scatto di un antifurto, verifica di casi di presunti maltrattamenti di persone o animali, controllo e sanzione in seguito all’abbandono di rifiuti. In tema sicurezza stradale e codice della strada sono state: - 304 le sanzioni applicate direttamente al conducente di cui 16 ritiri di patente per il superamento dei limiti di velocità, per la cessata validità di documenti esteri e italiani, per la revoca o per delega da altri Enti; - 27 veicoli sono stati sequestrati perché risultati privi di assicurazione, in circolazione nonostante fossero già sequestrati in precedenza e molti di questi immatricolati all’estero nonostante il conducente sia attualmente residente in Italia; - 141 le violazioni contestate durante le 34 postazioni eseguite con il Telelaser per il superamento dei limiti di velocità soprattutto nel centro abitato; per l'uso del telefono durante la guida; per il mancato uso delle cinture di sicurezza anche per i bambini; per la mancanza di revisione; per i dispositivi dei veicoli inefficienti. A seguito di tutte le violazioni accertate sono stati decurtati 672 punti della patente. Il totale delle sanzioni è stato di poco al di sotto di 60 mila euro. Mentre sono state 2 le persone direttamente denunciate dal Comando di Polizia Locale guarenese alla Procura della Repubblica di Asti. Altre 5 persone sono tate denunciate nel corso di indagini svolte in collaborazione con il comando di Alba. In un caso è stato rintracciato un uomo datosi alla fuga dopo aver investito un pedone e averlo ferito gravemente nei pressi dello stabilimento Ferrero di Alba. Negli altri 4 casi per una complessa indagine svolta in collaborazione con il comando di Castagnito relativa al furto e alla ricettazione di gasolio. Oltre alla consueta collaborazione con altre Forze di Polizia e con Enti Ispettivi (Asl, Servizio Veterinario, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del lavoro ed Uffici Provinciali per accertamenti coordinati sul territorio) gli agenti sono stati impiegati in 54 casi per il rintraccio di residenti al fine di notifiche ed esecuzione di atti su richiesta dei Pubblici Ministeri di diverse Procure della Repubblica ed in 5 casi per l’esecuzione di accertamenti su cittadini extracomunitari dimoranti delegati dalla Questura di Cuneo. “È una fortuna per Guarene avere una persona come l’ispettore Ranuschio” - dichiara il primo cittadino, Simone Manzone - che svolge il suo delicato lavoro con professionalità, competenza e passione. Ci tengo a ringraziarlo e a complimentarmi con lui per gli ottimi risultati ottenuti e per il lavoro che quotidianamente svolge sul territorio, senza mai sottrarsi alle richieste dei cittadini. Stiamo lavorando per affiancargli un collega in pianta stabile, in modo da ritornare alla situazione precedente al 2011 con due Agenti sempre presenti e operativi sulle nostre strade”. "Il Comune di Guarene essendo la prima periferia di Alba e dal punto di vista geografico sulla direttrice per Asti e per Torino crea molto lavoro per le pattuglie stradali, dal codice della strada, alla sicurezza stradale e all'attività di Polizia giudiziaria - spiega l’ispettore Giorgio Ranuschio - . Sono d'accordo con il sindaco sulla necessità di incremento del personale (anche perché siamo in carenza di organico, dovremmo essere in quattro), e inoltre occorre ammodernare gli strumenti in dotazione per svolgere al meglio il servizio. Anche perché il nostro tipo di lavoro nel corso degli anni è cambiato notevolmente: oggi facciamo parte attivamente del settore sicurezza".