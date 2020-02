In Valle Varaita i tecnici del Soccorso Alpino salvano un'escursionista francese

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questo pomeriggio - mercoledì 5 febbraio - per recuperare una scialpinista francese nella zona delle Barricate, a monte dell'abitato di Bellino in Val Varaita, a una quota di 2300 metri. La donna, durante un'escursione, accompagnata da un compagno di escursione, è precipitata in una voragine nella neve ed è caduta nel torrente sottostante senza la possibilità di uscire. Si trovava in una situazione di rischio evolutivo elevatissimo a causa della rapida esposizione all'ipotermia per la prolungata immersione nell'acqua gelida. La centrale operativa ha quindi dirottato sul posto l'eliambulanza 118 e al contempo ha allertato i tecnici di valle che sono stati elitrasportati sul luogo dell'incidente. Con complesse tecniche alpinistiche un tecnico del Soccorso alpino è stato calato all'interno della voragine dove ha recuperato la scialpinista che è stata issata nuovamente in superficie e condotta a bordo dell'elicottero in ospedale in grave stato di ipoterm