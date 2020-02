Raffiche di vento: a Bra decine di interventi da parte di polizia municipale e vigili del fuoco

Ieri, martedì 4 febbraio, sono giunte diverse richieste di intervento alla Centrale Operativa della Polizia Municipale di Bra a causa delle raffiche di vento che hanno interessato la zona: sei interventi hanno riguardato la rottura di vetri di finestre che a seguito delle raffiche di vento sono caduti in alcune vie del centro tra cui via Verdi, piazza Carlo Alberto, via Umberto I, via Valfrè, via Cavour, via San Rocco, corso IV novembre.

Intervento anche in strada San Matteo per la caduta di un albero e in strada Tetti Milanesi a Bandito per la caduta di tre pali della linea telefonica.

Ulteriore intervento in strada Borgo San Martino dove una serra si è ribaltata sulla strada provinciale.

Impegnate tra mattino e pomeriggio quattro pattuglie della polizia municipale e diverse squadre dei vigili del fuoco. Per fortuna nessun ferito; solo danni materiali.