Saluzzo, grande commozione per la morte improvvisa di Gabriella Nardo, storica commerciante dell’ex Turisport

E’ deceduta all’improvviso ieri sera, al ritorno da una cena, Gabriella Nardo coniugata Bigo, 60 anni, residente a Verzuolo, storica commerciante di Saluzzo.

Era titolare con il cugino Gianmario Barbero del negozio L’Altro 2.0 (ex Turisport) chiuso due anni fa dopo 40 anni di attività. Gestiva attualmente con lui l’outlet Turistock in via Torino.

Era membro della Giunta dell’Ascom del Saluzzese. Il presidente Gianmarco Pellegrino: “Con Gabriella un’amicizia di vecchia data. Ho lavorato benissimo con lei, sempre attiva e disponibile. Ho condiviso tantissime iniziative per il commercio saluzzese”.

E’ stata una commerciante di riferimento nel settore dell’abbigliamento sportivo nel negozio specializzato in piazza Risorgimento, aperto 50 anni fa, dalle madri dei due titolari, le sorelle Adriana e Bruna Baudino.

Grande la commozione di Saluzzo e Verzuolo dove Gabriella Nardo era conosciutissima e dei compagni di classe della V A della ragioneria istituto Denina (leva ‘59) diplomati nel 78, “una classe molto unita".

Era una grande sportiva e praticava con passione tennis e sci.

Lascia il marito Mauro Bigo e il fratello Lionello Nardo.

La data del funerale verrà comunicata a breve.