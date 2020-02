Titolare di ditta di pneumatici cuneese assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta

Il pm Pier Attilio Stea aveva chiesto la condanna a 6 anni per bancarotta fraudolenta distrattiva documentale. Oggi il tribunale collegiale di Cuneo ha ritenuto insufficienti le prove di colpevolezza in capo a G.M., cuneese, già titolare della M. Gomme srl, assolvendolo perché il fatto non sussiste. Assolto anche l’altro imputato A.D., per il quale erano stati chiesti 2 anni.

G.M., già titolare della M. Gomme srl - dichiarata fallita nel mese di maggio 2008 - era stato il grande accusatore del tenente colonnello della Guardia di Finanza Gerardo Imbimbo, finito a processo nel 2011 con l’accusa di concussione. L’imprenditore aveva detto che nel 2001, per ottenere un rimborso Iva di 4,5 miliardi di lire, fu costretto a corrispondere a Imbimbo - allora a capo della sezione tributaria Gdf di Cuneo – oltre 400 milioni nell'arco di 5 mesi. Il finanziere fu poi assolto dai giudici di Cuneo nel 2012.

Era stato lo stesso Gerardo Imbimbo, nel 2012, a trasmettere alla Procura cuneese il rapporto di servizio riguardante il crac dell’azienda. Dalle indagini era emerso che qualcosa non quadrava riguardo a oltre 1 milione 700mila euro fatturati da A.D., titolare della ditta individuale “Linea Gomme”, aperta nel luglio 2007 e cessata nel dicembre 2008: una “cartiera” per il pm.

A.D., secondo la tesi accusatoria, avrebbe aiutato M. ad uscire dal fallimento “fornendo pezze da appoggio”, ovvero facendo figurare una vendita di gomme per 1milione e 700mila euro: “Erano fatture per prestazioni inesistenti perché non ci sono documenti a dimostrazione dell’acquisto da parte di D. di una tale quantità di pneumatici”. Inoltre dalle indagini era emerso che nel periodo 2007-2008 furono fatti molti prelevamenti in contanti e furono incassati assegni emessi da A.D.. I 17 assegni, per un importo di oltre 200mila euro, sarebbero stati riscossi dalla compagna di G.M. e da un’impiegata loro conoscente. L’importo, secondo il pm Stea, era singolarmente simile ai presunti 400 milioni di lire che G.M. disse di aver pagato a Imbimbo.

Gli avvocati difensori Giorgi e Peirone per A.D. e G.M. hanno invece sostenuto che la cessione delle gomme avvenne realmente. A dimostrazione della tesi difensiva l’esistenza di fatture, di documenti di trasporto, le testimonianze del trasportatore e dei facchini che consegnarono gli pneumatici: “A.D. non aveva fatture di acquisto perché probabilmente si era procurato le gomme con modalità irregolari, pagando in nero e in contanti. Era questo il motivo per cui si era fatto cambiare gli assegni da G.M.”