Auchan-Conad, il passaggio su Cuneo si dovrebbe completare entro inizio estate: la nuova proprietà incontra i sindacati i primi di marzo

Si terrà con ogni probabilità a inizio marzo l’incontro tra sindacati e Nuova Tirrena S.p.a., società controllata Conad che acquisirà l’Auchan di via Margarita a Cuneo. Sulle modalità con cui questo passaggio verrà effettuato Conad attende, con ogni probabilità, il pronunciamento dell’antitrust su altri punti in Piemonte. Ancora presente nella lista dei “cento” iper messi sotto la lente c’è l’esercizio di Corso Romania a Torino. L’ente a tutela della concorrenza aveva a fine gennaio lasciato fuori l’iper cuneese insieme ad altri 45 punti. Sugli altri 101 si dovrebbe pronunciare entro il 9 marzo.



Ora il passaggio Nuova Tirrena dovrebbe proseguire senza troppi intoppi e secondo alcune indiscrezioni potrebbe completarsi entro l’inizio dell'estate del 2020, ma i sindacati continuano a chiedere garanzie soprattutto sul fronte occupazionale.



“Abbiamo accettato di buon grado di sederci con l’azienda a inizio marzo di modo che Nuova Tirrena possa avere un quadro della nostra realtà su cui potremmo discutere – dichiara Fabio Bove segretario della Uiltucs che segue la vicenda insieme a Antonio Aloisio Fisascat Cisl e Ivan Infante Filcams Cgil – Vogliamo però avere certezze su come intendono organizzare l’iper di via Margarita, quanti giorni sarà necessario chiudere per ripartire con nuova gestione, se sono previsti esuberi, quanto e se verrà ridotta la metratura.”



I dipendenti Auchan a Cuneo sono 146.



A livello nazionale Il Consorzio Nazionale Dettaglianti acquisirà 18 mila lavoratori Auchan in tutta Italia. Il procedimento è in fase di completamento in più di cento punti vendita. Ma fortemente contestato dalle parti sociali per i tagli annunciati nei mesi scorsi. Si parlava di 6mila esuberi su tutto lo stivale che nell’ultimo mese si sarebbero dimezzati assestandosi sui 3mila105.



Con questa acquisizione Conad diventerebbe il primo operatore nazionale con una quota di mercato del 18,5%, il cui 5,6% è portato dall'acquisizione di Auchan. Dietro seguono Coop (13,8%), Selex (9,9%) ed Esselunga (9%).