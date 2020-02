Piccoli Giardini per la vostra casa

Non è necessario avere il pollice verde per cimentarsi con il giardinaggio.

I giardini pensili, cioè una tipologia di giardino del tutto particolare, che consiste in spazi verdi coltivati non su terreno, ma su edifici, terrazze o addirittura tetti, sono un modo accessibile, di cui non avere troppa cura e accattivante per infondere a qualsiasi spazio esterno o interno, indipendentemente dalle dimensioni, un'atmofera diversa.

Puoi dettare l'aspetto e le dimensioni del tuo giardino semplicemente scegliendo il contenitore giusto. E grazie alla sua forma non fissa, puoi facilmente cambiarlo in base al tuo umore.

Se sei entry-level nel campo del giardinaggio, non guardare oltre il terrario. Piccoli giardini chic che spesso ospitano piante che richiedono poche cure.

I dettagli metallici di questo terrario da tavolo costruiscono una forma geometrica, pulita, semplice e moderna per le nostre case che vengono studiati in fase di ristrutturazione . Per un fondo terroso come questo unisci terra e delle piccole pietroline. Come protagonista del terrario, invece, scegli una piccola pianta fiorita o un cactus.

Per mantenere le piante in condizioni buone, riempi una bottiglia spray con acqua e vaporizzale ogni due settimane.

Un'altra idea carina potrebbero essere i vasi da parete, che sono un'alternativa intelligente per posizionare graziose piante alla nostra altezza. È anche un'eccellente soluzione per un piccolo spazio.

La forma lunga e stretta di questo vaso è una tela ideale per accostargli piante frondose. Costruisci prima la base con la schiuma floreale, rivestita di muschio o corteccia d'albero per una base forte, quindi poi aggiungi le piante desiderate.

Le piante oltre a purificare l'ambiente e promuovere il benessere mentale sono anche un oggetto di design che arricchirà l’ambiente, rendendolo più accogliente .

