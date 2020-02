Su La 7... Tira aria di Educazione finanziaria con Beppe Ghisolfi

Non solo Sanremo. Anche nei giorni del Festival nazionalpopolare per antonomasia, non cala l'attenzione verso i temi, oramai altrettanto popolari, dell'educazione e dell'alfabetizzazione finanziaria.

La prevenzione, in ambito economico e di gestione del risparmio così come in quello medicale e di gestione della salute, resta "l'arma più promettente". Sono queste le parole che sono state utilizzate da Sua Eminenza Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, in occasione del convegno dedicato ai rischi da sovraindebitamente celebrato il 4 febbraio all'Università Cattolica in collaborazione con il Centro di ricerca accademico, la Diocesi, la Caritas, la Fondazione San Bernardino e la Fondazione Centesimus Annus (dal nome dell'enciclica sociale di Papa Giovanni Paolo II). Richiamando i dettami dell'educazione al risparmio - caposaldo della Dottrina sociale della Chiesa - il massimo rappresentante del Cattolicesimo in terra ambrosiana ha ribadito che occorre "mettere in atto un impegno educativo per dare competenze finanziarie e per fornire un'educazione di valore che consenta di distinguere tra onestà e avidità, tra ambizione velleitaria e propensione alla crescita". Esattamente il dettato dei Manuali che, dal 2014 a oggi, hanno contribuito alla sensibilizzazione finanziaria come fenomeno da locale a nazionale attraverso la "cattedra itinerante" - per usare la bellissima definizione del presidente ABI Antonio Patuelli - svolta dal Professor Ghisolfi e che lo porterà il 20 febbraio a tornare al natìo luogo di Fossano per presentare, ospite del Comune, le sue "Fondazioni bancarie - Manuale di navigazione".