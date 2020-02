Il celebre fotografo Guido Harari al cinema Impero di Bra, nel ricordo di Fabrizio De André

È stato un tour storico, quello di Fabrizio De André in tandem con la PFM tra la fine del 1978 e l’inizio del 1979. Oggi, grazie al ritrovamento di un filmato del concerto che si tenne a Genova il 3 gennaio 1979, quell’evento leggendario si è trasformato in un docufilm diretto da Walter Veltroni.



“Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, sarà al cinema Impero di Bra (Via Vittorio Emanuele, 211) per tre giorni: il 17, 18 e 19 febbraio. Mostrerà per la prima volta le immagini dello show genovese, custodite in questi anni dal regista Piero Frattari, oltre alle interviste a Dori Ghezzi, David Riondino ed ai membri del gruppo Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli.



Un contributo importante per l’opera porta la firma del celebre fotografo Guido Harari, che lunedì 17 febbraio, alle ore 21, sarà presente in sala per introdurre il film e dialogare con il pubblico. Per quasi vent’anni Harari fu uno dei fotografi personali del mitico Faber, realizzando molte delle sue più conosciute immagini ufficiali, fino a dedicargli tre biografie per immagini, tra cui “Evaporati in una nuvola rock” (Chiarelettere, 2008), data alle stampe insieme a Franz Di Cioccio, leader della Premiata Forneria Marconi e che sarà oggetto del “firmacopie” a fine serata.



Tutti all’insegna della musica targata Faber e PFM anche gli appuntamenti di martedì 18 e mercoledì 19 febbraio con spettacoli alle ore 21, prevendite aperte al 345/1249991, non avete scuse.