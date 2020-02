Il Collettivo De-Generi porta ad Alba Benedetta Barzini

Appuntamento da segnare in agenda quello che il Collettivo De-Generi organizza in vista della "Settimana Internazionale della Donna" che avrà inizio nella ricorrenza dell’8 marzo.



Per la serata del prossimo 1° marzo, domenica, il sodalizio albese propone infatti, in collaborazione con l’associazione Il Nucleo e le case di distribuzione Reading Bloom e Rodaggio Film, una proiezione del documentario "La scomparsa di mia madre".



L’evento si terrà nella Sala Ordet (piazza Cristo Re), con inizio alle ore 21, e vedrà la partecipazione di Benedetta Barzini, ex modella per Vogue e numerose grandi firme della moda, da tempo firma di importanti testate italiane con un passato da attivista nel movimento femminista, protagonista di una pellicola che – quella girata dal figlio Beniamino Barrese –, come ha scritto nientemeno che il New York Times, “svela il lato ferocemente politico del nostro privato”, che interroga, mette in discussione e rompe stereotipi senza costruirne di nuovi.