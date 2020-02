Prato Nevoso scommette sui suoi tramonti. Da sabato 8 febbraio arriva il saluto al sole

Da sabato 8 febbraio il calar del sole diventa un rito e Prato Nevoso scommette sui suoi tramonti. Perché dalle montagne più belle del Cuneese vale la pena ammirare i tramonti magici che la natura d’inverno sa regalare. Per questo è nato il saluto al sole che da sabato sera diventerà uno dei tantissimi eventi di Prato Nevoso. Gli ingredienti per una serata indimenticabile ci sono tutti.

Basta un viaggio di pochi minuti sulla telecabina firmata Porsche, la Rossa Panoramica, per arrivare al pianoro naturale di 2000 metri da cui ammirare il sole che muore dietro la cima delle Alpi del mare. E per celebrare il momento si potrà abbinare la suggestione del tramonto con un apres ski e un brindisi in alta quota.



Il tutto accompagnato da note musicali a misura di romantici immerso in un panorama unico. “Lassù dove le montagne toccano il cielo, merita farsi trasportare verso momenti di pura magia assaporando lo spettacolo della natura mentre il sole cede il posto alle stelle, dipingendo il cielo di mille sfumature” sono le parole della Prato Nevoso spa per introdurre al nuovo evento di casa. Provare per credere.