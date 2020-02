Torna la rassegna di teatro dialettale all'Auditorium di Borgo San Dalmazzo

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo propone anche quest’anno l’atteso e popolare appuntamento con il teatro dialettale piemontese, con quattro rappresentazioni nell’Auditorium Civico di Palazzo Bertello.

Sabato 15 febbraio 2020 - ore 21.00

Compagnia Ij Viragalet di Chiusa Pesio

“ËL MAGO ANGIOLIN, TANT LADER E PÒCH ËNDOVIN” di Roberto Fera

Si narrano le esilaranti vicende di Angiolino Brambilla detto “MAGO CAGLIOSTRO”, un simpatico impostore, finto cartomante e preveggente che, coadiuvato dalla sua assistente Serafina, truffa sistematicamente tutti i clienti che a lui si rivolgono per ottenere pozioni e filtri magici. E come accade nella realtà, di cui la commedia è ironico specchio, in lui confidano in molti, dal caminista timido e con problemi di cuore alla contessa danarosa che vuole organizzare sedute spiritiche per mettersi in “contatto” con lo spirito di Clarke Gable, al “comendator” alla disperata ricerca di un'amante…

Sabato 29 febbraio 2020 - ore 21.00

Compagnia Ij Motobin di Villanovetta di Verzuolo

“DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE” di Aldo De Benedetti

In un matrimonio fin troppo fedele, la moglie - forse trascurata - comincia a sentire voglia di evasione e organizza un viaggio da sola. Il marito - complice un amico e collega di lavoro - ne approfitta per tentare di avvicinare una bella signora inviando due dozzine di rose scarlatte con lo pseudonimo "mistero". Ma il mazzo casualmente arriverà alla moglie. Da questo equivoco si sviluppa una storia parallela sul desiderio e la necessità di sognare, un percorso che ci farà riflettere sorridendo sulle nostre debolezze.

Sabato 14 marzo 2020 - ore 21.00

Compagnia teatrale Gli Amici del Teatro di Beinette

“CERCO MIO SOSIA ANCHE USATO” di Franco Roberto

La storia di un uomo d'affari riconosciuto a livello mondiale per la sua abilità e competenza ma, per un investimento sbagliato, nel giro di poco tempo è sull'orlo del fallimento rischiando anche la galera. Con l'aiuto del suo fidatissimo braccio destro trova il modo di evitare il carcere. Anche la segretaria fedelissima gli da un grande aiuto mentre la fidanzata e la futura suocera lo faranno affondare ancora di più. Da cornice anche un banchiere deluso ed un'amica particolare. Come farà il grande ingegnere Bonelli a non finire in carcere? Lo scoprirete solo vedendo lo spettacolo

Sabato 28 marzo 2020 - ore 21.00

Compagnia El Fia Curt di Demonte

“LA STANSIA DLA FELICITÀ” di Patrizia Brondello

La storia e le vicissitudini della famiglia Quarantotto, con le problematiche del giorno d'oggi: moglie casalinga con tre figli e un marito estremamente geloso, senza ragioni, in quanto Virginia pensa solo alla conduzione familiare, sacrificando sé stessa. L'arrivo di un vecchio amico cubano un po' farfallone condiziona il marito verso piacevoli tentazioni. Dopo uno sviluppo inaspettato tutto ritorna alla normalità e si capisce che la storia è sempre uguale: si cerca la felicità quando ce l'abbiamo in casa…

Prevendita biglietti al costo di 5,00 euro presso l’Ufficio Turistico (Via Vittorio Veneto n. 19 - tel. 0171/266080)

orario: mer-gio-ven 08:30-12:30 e 14:30-17:30 - sab-dom 09:30-12:30 - lun-mar, festività: chiuso