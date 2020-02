“Cardiologie aperte” a Mondovì, il Lions Club consegna un nuovo strumento alla cardiologia monregalese

Sabato 15 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 la Cardiologia di Mondovì aderirà alla Giornata delle Cardiologie Aperte 2020. Per la popolazione saranno previste (gratuitamente e senza impegnativa) ECG, misurazione della saturazione di Ossigeno, controllo della pressione arteriosa, breve consulto cardiologico.



Saranno presenti, presso l’ambulatorio al primo piano dell’ospedale, le pediatre esperte nelle dislipidemie infantili e gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Mondovì per consigli alimentari per una dieta a basso tenore di colesterolo.



Alle 10.30 il Lions Club Mondovì monregalese consegnerà alla Cardiologia un’apparecchiatura in grado di misurare la portata, cioè la funzionalità cardiaca in modo non invasivo (cioè senza l’utilizzo del catetere).