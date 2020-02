Coronavirus, il Piemonte lancia la sorveglianza negli aeroporti: coinvolta anche la struttura di Levaldigi

Da oggi anche in Piemonte è attiva la sorveglianza sanitaria negli aeroporti sui passeggeri in arrivo con tutti i voli internazionali, anche non diretti dalla Cina, agli aeroporti di Caselle e Levaldigi.

La Regione Piemonte, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha attivato la procedura. Il personale sanitario del 118 ha effettuato la misurazione della temperatura corporea dei passeggeri: sono circa 1000 le persone che sono state controllate con il termometro digitale frontale a raggi infrarossi.