Al via a Fossano un corso di inglese B1 finanziato per lavoratori

Da gennaio tutti i lavoratori della Regione Piemonte possono partecipare al Catalogo dell'Offerta Formativa COF 2019-2020 finanziato dal POR-FSE 2014-2020. Di questo catalogo fa parte anche il corso di inglese B1 che sta per iniziare a Fossano.

In concreto, se da un po’ di tempo senti il bisogno di migliorare o tenere allenato il tuo inglese, la Regione Piemonte adesso ti dà l’opportunità di partecipare ad un corso di 60 ore, tenuto da docente madrelingua, pagando solo il 30% del totale.

Il Livello B1 o pre-intermedio è il terzo livello nei “Common European Framework” (il quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

Per verificare il tuo livello attuale e trovare il corso adatto alla tua preparazione, puoi richiedere un breve test via mail all’indirizzo cfpfossano@cfpcemon.it

Il corso si terrà in via Circonvallazione 13 a Fossano il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 22.00 ed il gruppo sarà composto da un massimo di 16 persone. Questo per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi previsti dal corso.

Il totale sarebbe di 660 euro ma grazie al Voucher assegnato dalla Regione Piemonte pagherai solo il 30% ovvero 198,00

Possono richiedere il Voucher:

• Tutti i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro pubblico o privato localizzato in Piemonte,

• Tutte le imprese localizzate in Piemonte (il voucher copre una quota percentuale che va dal 50% al 70% del costo totale a seconda della dimensione dell’impresa richiedente),

• I professionisti iscritti ad albi professionali,

• I lavoratori autonomi titolari di partita IVA.





Le iscrizioni chiudono il 10 febbraio 2020





Riserva un posto a questo link http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=13625





Cfpcemon S.c.a r.l.

Ceva: Via Regina Margherita, 2 - Tel 0174.701284 – Whatsapp 338.1147250

Mondovì: Via Conti di Sambuy, 26 - Tel 0174.42135 – Whatsapp 334.1879146

Fossano: Via Circonvallazione, 13 - Tel 0172.646097 – Whatsapp 334.2273388

www.cfpcemon.it