Boom di iscritti al Liceo Scientifico e all'Itis di Cuneo, in calo gli studenti che scelgono ragioneria

Il 31 gennaio si sono chiuse le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021. La scelta più difficile, da sempre, è quella che devono affrontare gli studenti della terza media, con il passaggio alla scuola superiore, la Secondaria di II grado.

In qualche modo, con quella scelta, si determina, seppur con la possibilità di cambiare decisione, per fortuna, il proprio percorso futuro, lavorativo e di vita.

I dati che emergono dalle iscrizioni agli istituti secondari della città di Cuneo sono abbastanza in linea con quelli nazionali.

I licei confermano il loro potere attrattivo, anche per la trasversalità che garantiscono nell'eventuale scelta universitaria.

Il prossimo anno scolastico il Peano-Pellico avrà ben 13 prime, grazie ai 315 iscritti, di cui 81 al liceo classico.

Il dirigente Alessandro Parola ha espresso soddisfazione, evidenziando come i dati siano in linea con quelli degli ultimi anni. Un dato curioso: gli iscritti liceo scientifico provengono da ben 53 comuni diversi. I più lontani? Canosio e Bra. "Credo che la nostra scuola sia quella, in provincia, ad avere la rappresentatività territoriale maggiore. E' segno della bontà della nostra offerta formativa", ha commentato il dirigente.

All'istituto Ego Bianchi, liceo artistico-musicale, gli iscritti sono 120. 49 ai Geometri. In totale il trend segna un +8,3% di iscrizioni.

Dovrebbero partire sette, forse otto prime, oltre ad un corso serale per i Geometri.

Al liceo De Amicis sono 239 i nuovi iscritti, in linea con l'anno precedente. La suddivisione per indirizzi: 26 hanno scelto il linguistico tedesco, il 44 linguistico spagnolo, l'Esabac di iscritti ne ha 15, a Scienze umane i "primini" saranno 80, all'indirizzo Economico-sociale 29, al liceo Sportivo di Cuneo 30, a Limone invece 15.

Ottimi dati anche per quanto riguarda l'Itis Mario Delpozzo, che dal prossimo anno sarà strutturato con lezioni dal lunedì al venerdì, sabato a casa: gli iscritti sono 240, con un 9% in più. Il dirigente Ivan Re ha espresso soddisfazione: "E' un trend costante quello della crescita dell'istituto che dirigo, il dato è positivo soprattutto se paragonato al numero di chi esce dal ciclo delle scuole medie, che invece è in diminuzione. Abbiamo un bacino d'utenza ampio, ma dipende dagli indirizzi".

L'Itis di Cuneo, infatti, è l'unico a livello provinciale ad avere l'indirizzo in Chimica e Biotecnologia sanitaria (partirà come novità del prossimo anno). A questo ultimo gli iscritti sono 26. Gli iscritti all'indirizzo di Chimica sono suddivisi al 50% tra maschi e femmine, mentre Meccanica resta un indirizzo scelto per il 90% da maschi. Robotica, ramificazione di Informatica, attira sempre più iscritti e tra questi anche molte femmine.

Un dato che forse un po' stupisce quello di "ragioneria": perde quasi il 15% degli iscritti, infatti, il Bonelli, l'Istituto tecnico commerciale sul viale degli Angeli. Sono 119 gli iscritti. A settembre 2020 partiranno 5 prime.

L'istituto professionale Grandis per il prossimo anno avrà 160 iscritti. 44 hanno scelto l'indirizzo Commerciale, 51 il Socio-sanitario, 17 l'Ottico e 48 il Turistico. 160 iscritti 44 inidirizzo commerciale, 51 socio sanitario 17 ottico 48 turistico

30, invece, gli iscritti all'Istituto Professionale Ipsia.

Gli iscritti al Virginio-Donadio di Cuneo (istituto Agrario) sono 56, un dato lievemente in crescita rispetto all'anno precedente.

In crescita gli iscritti al CFP di Cuneo, 61, che segnano un +15%. 40 hanno scelto l'indirizzo Operatore del benessere-acconciatura, 21 il percorso per diventare Operatore Estetista. Il direttore Ingrid Brizio esprime pienissima soddisfazione per l'eccellente risultato, frutto di del miglioramento del processo di orientamento, che ha coinvolto in modo attivo e proficuo famiglie ed Istituti Comprensivi del territorio.