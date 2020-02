Sanremo: l'assessore ligure Berrino ringrazia lo scrittore cuneese Gian Maria Aliberti Gerbotto

"Durante queste giornate del Festival della Canzone di Sanremo, ho avuto il piacere di conoscere Gian Maria Aliberti Gerbotto, uno scrittore da me seguito, che ho sempre invidiato al Piemonte e che nel suo ultimo giallo, la cui prefazione è stata fatta da Alessandro Meluzzi, ha deciso di allargare la trama anche alla Liguria portando così visibilità al territorio ligure nello specifico in due episodi (16-17). Grazie per aver reso onore al mio territorio!" Con queste parole l'assessore Giovanni Berrino ha voluto ringraziare lo scrittore cuneese, noto per i suoi gialli ambientati in luoghi reali e conosciuti.