Rinnovate le cariche del Gruppo protezione Civile di Cossano Belbo

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione dei volontari del Gruppo di Protezione Civile di Cossano Belbo per discutere su importanti punti all’ordine del giorno . In primis l’approvazione del bilancio del sodalizio che vede un buon risultato per il 2019, grazie alla festa annuale e alle donazioni di Banche e altri Enti . Il Presidente in uscita Adriano Monti, si è congratulato con i 4 nuovi entrati nel gruppo ovvero Marta Demaria, Devis Giordano, Roberto Ivaldi e Francesco Noè, che hanno già dimostrato in questi pochi mesi, ottima partecipazione e collaborazione nelle varie iniziative, tra cui la ritinteggiatura della sede messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale nel palazzo del Municipio cossanese. Si è passati quindi al rinnovo delle cariche sociali con la riconferma all’unanimità dell’intraprendente Presidente Adriano Monti , vice è stato designato Daniele Mirano, mentre per la carica di segretario/tesoriere la nuova entrata Marta Demaria , consiglieri rimangono Giuseppe Bosca e Bruno Negro. Il Presidente riconfermato, ha ringraziato i volontari presenti per la fiducia rinnovata, nel contempo chiede sempre una maggiore collaborazione per svolgere un compito impegnativo e non scevro da responsabilità . Il Sindaco Mauro Noè , presente alla riunione, ha voluto congratularsi con il Presidente riconfermato Adriano Monti, rinnovare il benvenuto ai nuovi entrati e ricordare gli impegni del 2020 in cui sarà necessaria una stretta collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile di Cossano Belbo. Innanzitutto la gara MTB Pedalanghe del 26 Aprile , gara entrata in un circuito nazionale e non solo, la cui garanzia di sicurezza sul percorso dovrà essere assicurata anche con i volontari degli altri comuni dove si svolgerà la competizione. Subito dopo, terzo fine settimana di Maggio, la 22° edizione della Sagra degli IN , manifestazione annullata nel 2019 per maltempo, ma che per l’edizione 2020, la dinamica Pro Loco Cossanese sta organizzando con un programma stratosferico , tantissime le novità. Il Sindaco ha ricordato poi il rischio degli eventi meteo , sempre più allarmanti, sempre più intensi, contro i quali occorre una strategia di estrema sorveglianza del territorio, attività che verrà fatta utilizzando risorse umane, volontari, ma anche ulteriori postazioni di videosorveglianza, per garantire un costante monitoraggio. Si è in attesa dell’eventuale contributo dalle Fondazioni per la dotazione nel concentrico di una colonnina con semaforo e sirena per allertare la popolazione in caso di allerta meteo. Da ultimo un brindisi bene augurale per tutto il Gruppo di Protezione Civile Cossanese, un gruppo molto attivo, così come dimostrato nella partecipazione dei vari impegni messi in cantiere dal Coordinamento Provinciale, dando disponibilità in termini di volontari e di attrezzature, una vera risorsa per il piccolo paese di Langa.